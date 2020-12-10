"وداعاً رجل المستحيل".. المشاهير ينعون الدكتور نبيل فاروق

نبيل فاروق الكاتب الكبير والمؤلف صاحب سلسلة "رجل المستحيل"، أحدث رحيله اليوم حزناً عميقاً في الوسط الفني والثقافي العربي، ونعاه عدد من المشاهير برسائل مؤثرة على مواقع التواصل.

أحمد السعدني ينعي الكاتب الراحل نبيل فاروق

وعبر الفنان أحمد السعدني عن حزنه لرحيل الدكتور نبيل فاروق وكتب عبر حسابه بتويتر ناعياً:" الراجل ده بالنسبالي بيشكل جزء كبير جداً من طفولتي و مراهقتي و هو اللي حببني في القراية.. ألف رحمه و نور.. دكتور نبيل فاروق".

ونعى المطرب محمد محسن الدكتور نبيل فاروق برسالة مؤثرة عبر تويتر، ونشر صورة من أعمال الكاتب الراحل وقال:" صفحة أخرى تطوى من صفحات ذكريات طفولتنا البعيدة.. وداعاً نبيل فاروق.. وداعاً رجل المستحيل".

صلاح عبد الله ينعي نبيل فاروق برسالة مؤثرة

ونشر الفنان صلاح عبد الله رسالة خاصة عن الدكتور نبيل فاروق عبر حسابه بفيسبوك وقال:"الدكتور نبيل فاروق الذي ترك الطب ليصبح رجل المستحيل ،الرهينة لإبداعات شكلت وعي جيل بأكمله وحببته في القراءة، يعني خلاص ياحبيبي مِش هتعيد عليا تاني؟! لكن الدكتور مكرم سحاب بيقولك اللي زيك مابيموتش، لو تعرفوا قد إيه كان طيب ومتواضع ومحب للجميع ومحبوب من الجميع لن تكفوا عن الدعاء للراحل الباقي نبيل فاروق".

المشاهير يودعون الدكتور نبيل فاروق

وكتب الفنان حازم سمير عبر حسابه بفيسبوك ناعياً نبيل فاروق:" رحل عن عالمنا "رجل المستحيل".. د. نبيل فاروق كان ليه دور كبير في حياتي و حياه ناس كتير جدا من خلال رواياته.. ربنا يرحمه و يغفر له"، وكذلك المؤلف محمد سليمان عبد المالك الذي كتب عبر حسابه بتويتر قائلاً:" ورقة أخرى تسقط من شجرة العمر.. وداعا أستاذي د. نبيل فاروق".

ونعى المذيع أحمد يونس الدكتور نبيل فاروق قائلاً:" وداعا أدهم صبري، وداعا الرجل المستحيل.. توفي إلى رحمة الله تعالى د. نبيل فاروق"، وكذلك المذيعة علا عمر التي كتبت:" رواياته تبان خيال للبعض لكن بالنسبة لجيلنا كانت عالم تانى بنعيش أحداثه لحظة بلحظة شكلت وجداننا وملامح طفولتنا، وتركت بصمة إيجابية فى وعينا، اعتقد جيلى وأجيال كتير هتتأثر وتزعل بالخبر ده ...أنا حاسة إننا بنعجز! وداعا يا دكتور نبيل فاروق.. مش هتوحشنا لأن اسمك عمره ماهيتنسى".

ونعى الشاعر الغنائي خالد تاج الدين الدكتور نبيل فاروق وقال:" الله يرحمه.. رجل المستحيل وملف المستقبل.. أدهم صبري ونور وشخصيات أثرت فينا وسهرنا وحلمنا معاهم كتير .. البقاء لله دكتور نبيل فاروق".

تفاصيل وفاة الدكتور نبيل فاروق

وتوفي اليوم الدكتور نبيل فاروق عن عمر يناهز 64 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية، ومن المقرر تشييع جنازته غداً بالقاهرة، واشتهر نبيل فاروق بالمؤلفات البوليسية والمشوقة، وأبرزها سلسلة "رجل المستحيل" التي تقرر تحويلها لمسلسل درامي منذ سنوات من بطولة حسن الرداد ولكن المشروع لم يخرج للنور، ومن أبرز أعمال نبيل فاروق في مجال الدراما التليفزيونية مسلسل "من الجاني" للفنان إياد نصار، و" العميل 1001" لمصطفى شعبان ونيللي كريم وهو العمل الذي حقق شعبية كبيرة وقت عرضه عام 2005، كما كتب أيضا فيلم "الرهينة" للفنان أحمد عز.