الموت يفجع ياسمين صبري بوفاة والد زوجها وأبو هشيمة يكشف التفاصيل

ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة تلقيا خبراً مفجعاً اليوم بوفاة والد أبو هشيمة، ونشر زوجها نعياً مؤثراً لوالده الراحل عبر حساباته بمواقع التواصل.

وفاة والد زوج ياسمين صبري أحمد ابو هشيمة

وأعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، زوج ياسمين صبري، وفاة والده اليوم، وقال في نعيه على صفحته بفيسبوك:"توفى إلى رحمة الله والدي اللواء حمدي أبو هشيمة عبد العزيز.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأعلن عن اقتصار مراسم الجنازة على الأسرة، وتقديم العزاء تلغرافياً بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

أبو هشيمة يودع والده برسالة مؤثرة

وتوفي والد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد صراع طويل مع المرض، ونعاه أبو هشيمة برسائل مؤثرة على حساباته بمواقع التواصل، وقال:"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون..رحل السند والقوة.. رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.. رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع.. شاكر وممتن لكل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزائه.. ونظرا لظروف فيروس كورونا حرصا على سلامة كل المحبين سيقتصر العزاء على الخاص بمجموعة حديد المصريين.. لا أراكم الله مكروه في عزيز عليكم"، وتابع أبو هشيمة قائلاً:"العزاء تلغرافياً على شركة حديد المصريين"، ونشر عنوان الشركة لتقديم العزاء.

الموت يفجع ياسمين صبري وزوجها

وتلقى أبو هشيمة وزوجته ياسمين صبري رسائل المواساة والتعزية من الجمهور، ومن المتوقع ان تغيب ياسمين صبري عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة وحفل الختام المقرر له غداً بسبب حالة الحداد على وفاة والد زوجها، وذلك بعد ظهورها في حفل الافتتاح الأسبوع الماضي، وكذلك مشاركتها في فعاليات الأمس في اليوم السابع من المهرجان، وخطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء.

ويذكر أن أحمد أبو هشيمة أعلن زواجه من ياسمين صبري في منتصف العام الجاري، وأحدث زواجهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل، ويحرصا على مشاركة الجمهور لمعظم لحظاتهما الرومانسية منذ إعلان زواجهما، وكذلك بالحديث عن حبهما وعلاقتهما القوية، وآخرها تصريحات ياسمين صبري في مهرجان الجونة حول دعم زوجها لها وتشابههما في عدة أمور، وقالت إنها استثمرت وقتها في أزمة فيروس كورونا بالزواج من أحمد أبو هشيمة.