ظافر العابدين أول ضيف يكشف هويته في "The Masked Singer" وسيرين عبد النور نجمة الحلقة الأولى

ظافر العابدين أول ضيف يكشف عن هويته في الحلقة الأولى من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" على قناة mbc والذي يقدمه الرباعي حسن الرداد وسيرين عبد النور ومهند الحمدي وقصي خولي.

ظافر العابدين أول ضيف يكشف هويته في " The Masked Singer - إنت مين؟"

وانطلقت الحلقة الأولى من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" في أجواء حماسية ومشوقة، وقدمت مجموعة من الشخصيات المتخفية أداء غنائي على المسرح، وبدأت بشخصية "الأسد"، وعدة شخصيات متخفية تحت أقنعة "نفرتيتي" و "كوبرا" و "الذئب" و "الوحش" و "الطاووس"، وقدموا على المسرح عدة أغاني قبل ترك المهمة للمحققين الأربعة لمعرفة هويتهم وتصويت الجمهور عليهم.

وكشف ظافر العابدين عن هويته في نهاية الحلقة الأولى، ليصبح النجم والشخصية الأولى التي تكشف عن هويتها بعد تخفيه تحت قناع "الأسد"، وخرج من المنافسة، وقال تعليقاً على مشاركته في البرنامج، إن لديه فضول كبير لمعرفة هوية بقية الزملاء الموجودين، وأضاف إنه أختار الأسد بسبب وضوح شخصيته ولحبه له، وأشار إلى أن هناك سرية كبيرة في البرنامج وحماس لأنه شريك في اللعبة ولم يخبر أحد بمشاركته للحفاظ على السرية.

الحلقة الأولى من " The Masked Singer - إنت مين؟"

وقال ظافر العابدين إن لديه فضول لمعرفة رد فعل زملائه في البرنامج على أدائه في البرنامج، وكشف أن الضيوف كانوا في غرف منفصلة ومنفردة حفاظاً على هويتهم وسرية البرنامج، وأشار إلى إنه استمتع كثيراً بالتجربة وبأدائه الغنائي والاستعراضي، والذي تخيل إنه لن يتوقعه أحد منه.

سيرين عبد النور نجمة الحلقة الأولى من " The Masked Singer - إنت مين؟"

وتصدر برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" تريند تويتر ومواقع التواصل بعد عرض الحلقة الأولى منه، بسبب حماس وفضول الجمهور لمعرفة الشخصيات، وتركزت التعليقات أيضاً على إطلالة الفنانة سيرين عبد النور في الحلقة، بجانب مشاركة قصي خولي وحسن الرداد، ويذكر ان البرنامج يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".