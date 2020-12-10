محبش أبقى فستان معدي على الريد كاربت.. تعليق ناري من زينة على عدم حضورها مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة زينة، عن سبب عدم حضورها المهرجانات السينمائية والاحتفالات الفنية الكبرى التي تقام داخل وخارج مصر، لأنها لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي أو مهرجان القاهرة والذى يقام حاليا بالرغم من حضور الكثير من الفنانين في هذه المهرجانات.

وقالت زينة تعليقا ناريا "مبحبش ابقى موجودة لأني مبحبش أبقى فستان معدي على الريد كاربت، بحب يكون لي وجود، مثلا أستلم جائزة أو أسلم فنان زميل جائزة أو أشارك كعضو لجنة تحكيم".

وأضافت زينة "من وانا صغيرة، دايما باخد جائزة أوبقدم جايزة لحد، ودا شرف ليا، بحب دايما اتواجد لسبب، مش اني اتواجد وخلاص".