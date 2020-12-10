محبش أبقى فستان معدي على الريد كاربت.. تعليق ناري من زينة على عدم حضورها مهرجان القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة زينة، عن سبب عدم حضورها المهرجانات السينمائية والاحتفالات الفنية الكبرى التي تقام داخل وخارج مصر، لأنها لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي أو مهرجان القاهرة والذى يقام حاليا بالرغم من حضور الكثير من الفنانين في هذه المهرجانات.
وقالت زينة تعليقا ناريا "مبحبش ابقى موجودة لأني مبحبش أبقى فستان معدي على الريد كاربت، بحب يكون لي وجود، مثلا أستلم جائزة أو أسلم فنان زميل جائزة أو أشارك كعضو لجنة تحكيم".
وأضافت زينة "من وانا صغيرة، دايما باخد جائزة أوبقدم جايزة لحد، ودا شرف ليا، بحب دايما اتواجد لسبب، مش اني اتواجد وخلاص".
وكان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة زينة، مع عدد من الصحفيين، في لقاء مجمع على هامش حفل أقيم مساء أمس بأحد الفنادق.
السؤال تعلق بدور وساطة قامت به الفنانة للصلح بين تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، وهو ما ردت عليه بغضب قائلة "هو أنا جاية أتكرم ولا أجاوب على النوع ده من الأسئلة".
وبادرها صحفي آخر بسؤال يرضيها، حول رأيها في فوزها بجائزة الجمهور، فابتسمت وقالت له "تعالى هنا"، للابتعاد عن صاحب السؤال الذي ضايقها وأحرجها.
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