هيئة الكتاب تنعى الدكتور نبيل فاروق صاحب رجل المستحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الد كتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق الذي غيبه الموت اليوم 9 ديسمبر عن عمر يناهز 64 عاما اثر ازمة قلبية.

وأعرب الدكتور هيثم الحاج علي، عن مدى حزنه لوفاة الدكتور نبيل فاروق، مشيرا إلى أنه يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسة التى تزخر بها المكتبة المصرية، موجها التعازي لاسرتة واصدقائه ومحبيه داعين الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، أن الدكتور نبيل فاروق، أسهم في خلق جيل شاب يميل للقراءة وشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ندوة 2020

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج من كلية الطب و أشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب.

وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب .