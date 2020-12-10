بسبب الفيتامينات.. بسمة وهبة تتعرض لوعكة صحية شديدة

وكشفت بسمة وهبة عن أن التهاب المعدة بسبب مواظبتها على تناول كميات كبيرة من الفيتامينات خاصة فيتامين سي لرفع مناعتها وحمايتها من فيروس كورونا المستجد.
وطالبت بسمة وهبة متابعيها بالقليل من تناول الفيتامينات ومحاولة الحصول عليها من مصادرها الطبيعية لعدم تعرضهم لأي أعراض سلبية.
وكانت بسمة وهبة وثقت لحظة دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستجرام"، حيث ظهرت فيه ترتدي ملابس العمليات وطلبت من الجمهور الدعاء لها وقالت "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا.. يد الله فوق أيديكم.. يا رب إن شاء الله بإذن الله.. بفضل الله ثم دعاكم لا تنسونى من الدعاء".
يذكر أن بسمة وهبة سافرت خلال الفترة الماضية إلى لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث كشفت مؤخرا أنها تعانى من مشكلة في المعدة إضافة إلى نزيف، ووصفت حالتها بأنها غاية في الصعوبة وأن طبيبا إنجليزيا هو من تمكن من تشخيص حالتها.
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