فيديو فيفي عبده تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطلب الدعاء لها:"مش قادرة أمشي على رجلي"

فيفي عبده كشفت آخر تطورات حالتها الصحية، بعدما أقلقت الجمهور في الفترة الأخيرة على حالتها، وتداولت شائعات حول نقلها المستشفى بسبب تدهور حالتها قبل ان توجه رسالة جديدة للجمهور.

فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية

ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها بانستقرام، تحدثت به للجمهور بعد فترة من كشفها عن تدهور حالتها الصحية وطلبها من الجمهور الدعاء لها، وطمأنت الجمهور بانها لم تنقل إلى المستشفى كما تردد مؤخراً، وقالت في الفيديو إنها متواجدة بالمنزل وتتلقى العلاج به في الفترة الحالية، ولكنها لم تنقل للمستشفى وطلبت من الجمهور مواصلة الدعاء لها من أجل التعافي سريعاً.

فيفي عبده توجه رسالة للجمهور بعد وعكتها الصحية

وأضافت فيفي عبده إنها تعاني من آلام في الظهر، والتي تجعلها غير قادرة على المشي على قدميها، وتتواجد في المنزل، وطلبت عدم تريد الشائعات حول حالتها الصحية، والتي خرجت عنها مؤخراً، ووجهت الشكر إلى كل من دعى لها وتمنى لها الشفاء، وقالت إنها بدأت العلاج في المنزل وتنتظر تحسن حالتها والعودة من جديد، ووصفت ما حدث لها بـ"وقعة وهتزول ان شاء الله".

فيفي عبده تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وجاء ذلك بعدما كشفت فيفي عبده منذ أيام عن تعرضها لوعكة صحية، ونشرت فيديو على انستقرام طلبت به من الجمهور بالدعاء لها لتجاوز الأزمة الصحية، وأثارت القلق بسبب عدم كشفها عن طبيعة مرضها وتفاصيل أزمتها، وقالت في الفيديو:" وحشتوني جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا انه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم.. ادعوا لي إن أبقى كويسة.. أنا بحبكم جدا.. أنا عيانة ومحتاجة دعواتكم وربنا أكبر ويقومني من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعني تاني أحسن من الأول".

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تقلق بها فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية، وذلك بعدما كشفت عن إصابتها بوعكة صحية في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى حديثها من قبل عن معاناتها مع الاكتئاب وسوء حالتها النفسية، وكانت آخر أعمال فيفي عبده في برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" في شهر رمضان الماضي.