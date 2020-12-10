ظهور نادر للفنانة منيرة سنبل نجمة فيلم "شارع الحب" بعد 62 عاما من الاعتزال..بالصور

الفنانة منيرة سنبل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد ظهورها النادر والخاطف بعد ما يقارب 62 عام من اعتزال الفن والأضواء.

هكذا تغيرت ملامح منيرة سنبل بعد 62 عام من الاعتزال

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن أحدث ظهور للفنانة منيرة سنبل، بعدما نشرت صورة معها على حسابها بانستقرام، وعبرت عن سعادتها للقاء الفنانة المعتزلة منذ سنوات وقالت:" الفنانة القديرة منيرة سنبل ربنا يبارك في عمرها ميرفت في فيلم شارع الحب.. دوت الخليج الناس دي حلوين ازاي كده تواضع واحترام و طيبة ورقي..زمن الفن الجميل".

منيرة سنبل تظهر بعد أخبار وفاتها منذ سنوات

وفاجأ ظهور الفنانة منيرة سنبل الجمهور، خاصة بعد اعتقاد البعض بوفاتها منذ سنوات، حتى أن تاريخ وفاتها مدون في بعض المواقع الرسمية على الانترنت في الثمانينيات، وهو ما اعتبر مفاجأة سارة للجمهور، وكذلك بسبب التغيرات الكبيرة في ملامح منيرة سنبل، وظهورها النادر والخاطف بعد ما يقارب 62 عاماً من اعتزالها الفن والأضواء.

مسيرة الفنانة منيرة سنبل

وولدت الفنانة منيرة سنبل في مدينة الإسكندرية عام 1939، ودرست في الجامعة الأمريكية، وانطلقت شهرتها بعد حصولها على لقب ملكة جمال الإسكندرية في 1956، وهو ما لفت أنظار صناع السينما إليها في ذلك الوقت، خاصة بسبب جمالها اللافت وثقافتها الأجنبية، وبسبب ذلك قدمت أول أدوارها في السينما من خلال فيلم "شياطين الجو" مع أحمد رمزي وآمال فريد في 1956.

وتوالت العروض والأدوار على منيرة سنبل بعدها وقدمت في السينما 6 أفلام، أشهرها فيلم "شارع الحب" مع عبد الحليم حافظ وصباح عام 1958، بالإضافة إلى أفلام "نساء في حياتي" و "ليلة رهيبة" وغيرها، وكانت آخر أعمالها في فيلم "الحب الصامت" عام 1958، قبل أن تقرر اعتزال الفن والأضواء في ذروة نجوميتها إلى الوقت الحالي بسبب زواجها ورغبتها في التفرغ لرعاية أبنائها، واشتهرت أيضاً منيرة سنبل باحترافها رقص الباليه والسباحة بجانب الفن.