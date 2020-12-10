في ذكرى رحيله.. نهاية مأساوية لـ غريب محمود ونجله فنان شهير

توافق اليوم ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

يُعد الفنان غريب محمود أحد أبرز وأهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث يتمتع بهيئة مميزة وموهبة كبيرة جعلته في أول صفوف فناني الكوميديا. وبالرغم من أنه لم يشارك في أدوار كثيرة، إلا أنه نجح في تحقيق نجاحات من النادر تكرارها، حيث يتميز بخفة ظله وطيبة قلب واضحة وموهبة شديدة الخصوصية. المفاجئ في الأمر أن الفنان غريب محمود لديه ابن يعمل في الوسد الفني، وهو الفنان الشاب محمود غريب محمود، والذي شارك في العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة منها مسلسل «خطوط حمراء»، مسلسل «فرعون». وكانت نهاية الفنان غريب محمود مأساوية، حيث سقط مرتين خلال تنفيذه لدوره بجانب الفنانة وفاء مكي، وفي المرة الأولى ساعده زملاؤه أما المرة الثانية فكانت هي الأخيرة التي أدت لرحيله.

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