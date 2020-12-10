ساندي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة ساندي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاده طفلتها الصغرى "ران".

ونشرت "ساندي"، صورة لها مع نجلتها، معلقة عليها "اتمنى لك السعادة والفرح يا ريان اليوم الذي ولدت فيه كان اسعد يوم في حياتي، احبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنان ساندي السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك" الذي شاركت فيه عدد كبير من نجوم الفن.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.