ابنة نبيل فاروق: والدي لم يكن يعانى من أى مرض

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت ريهام نبيل فاروق، ابنة الكاتب الراحل نبيل فاروق، أن والدها لم يكن يعانى من أى مرض قبل وفاته، مشيرًا عانى من أزمة قلبية مفاجأة لم يتحملها ووافته المنية بعدها مباشرة.

وقالت ريهام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار: "لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء، والجنازة ستكون فى مسجد طلعت مصطفى فى الرحاب".

وكانت أعلنت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، اليوم: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور نبيل فاروق رمضان.. إثر أزمة قلبية..نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".