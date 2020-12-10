فيفي عبده تكشف عن تفاصيل مرضها وتُعلق:"ضهري واجعني ومكنتش قادرة أمشي على رجلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة فيفي عبده، على طمأنه جمهورها على حالتها الصحية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت فيفي عبده تسجيلاً صوتيًّا لها، أوضحت خلاله أنها تعاني من آلام شديدة في الظهر، مُضيفة :" أنا عايزة أطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة".

وأضافت فيفي عبده :"أنا محتاجة دعاء الناس، لأني مكنتش قادرة أمشي على رجليا، لكني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة، مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليا معلش، وأنا بشكركم جدًا وبشكر كل الناس، وربنا يخليكم ليا، وربنا يشفيني ويشفي كل مريض".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي.