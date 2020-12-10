أخبار الفن.. زينة تكشف سر عدم حضور القاهرة السينمائي.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا.. نهاية مأساوية لـ غريب محمود

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

يحتفل الفنان محمود العسيلي، بعيد ميلاده اليوم، الخميس، والذى يعد أحد النجوم الذين قدموا عددا من الأعمال الغنائية التي لاقت إعجاب الجمهور.

توافق اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الفنان صاحب الطلة المميزة غريب محمود، الذي ولد بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية يوم 10 مايو عام 1941، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، تاركًا عددا من الأدوار المميزة التي لا تُنسى رغم صغر حجمها.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة حديثة للفنانة لبنى عبد العزيز والتى تظهر فيها بصورة جيدة ولكن علامات الكبر واضحة عليها.



نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورا جديدة مع مولودها الجديد الثاني الذي يحمل اسم "إيريك"، والذي وضعته منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



كشفت الفنانة زينة، عن سبب عدم حضورها المهرجانات السينمائية والاحتفالات الفنية الكبرى التي تقام داخل وخارج مصر، لأنها لم تحضر مهرجان الجونة السينمائي أو مهرجان القاهرة والذى يقام حاليا بالرغم من حضور الكثير من الفنانين في هذه المهرجانات.