نشرت الفنانة الشابة «ريهام عبدالغفور»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها. ظهرت ريهام عبدالغفور فى الصورة برفقة محكمى مهرجان القاهرة السينمائى للأفلام. وكتبت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة «إستمتعت جدًا بالتجربه الجديده إني أكون جزء من لجنة تحكيم الافلام القصيرة سينما الغد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .. مسؤليه كبيره إن رأيك يبقي سبب في فوز فيلم علي الأخر».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد اختيارها كأحد المحكمين بمهرجان القاهرة.. ريهام عبد الغفور: مسؤولية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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