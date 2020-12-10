اليوم.. محاكمة رامز جلال في قضية سرقة فكرة برنامجه

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد اليوم الخميس المحكمة الاقتصادية اليوم ثاني جلسات محاكمة النجم رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك إم بي سي مصر، بسبب برنامجه.

وكانت قامت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، بتأجيل جلسة محاكمة رامز جلال، ووليد الإبراهيم، مالك إم بي سي مصر، إلى جلسة اليوم الذي يوافق 10 ديسمبر.

وكانت حضرت الفتاة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية،التي قامت برفع القضية ضد رامز جلال، وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت، وهاني سامح، اثنتي عشرة حافظة مستندات، منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج عبد الحميد العش، وأحمد عادل، وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير، وقدما إثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة.