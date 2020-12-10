نسرين أمين : فيلم ولاد رزق مختلف وطارق العريان اكتشف حاجة جديدة فيا

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة نسرين امين، بأن فيلم "ولاد رزق" دور مختلف عن ما قدمتة من قبل،موضحا بإنه لاقي تفاعل كبير من قبل الجمهور وحقق نجاح كبير.

وقالت امين، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا عبر شاشة cBc "فيلم “أولاد رزق ده دور مختلف جدًا، أنا معملتش قبل كده الزوجة اللي بتساند جوزها وعايزة تعيش بالحلال.

وأشارت "المخرج طارق العريان، اكتشف فيا حاجة جديدة، ومسمعتش إن في جزء تالت من ولاد رزق".

يشار إلي أن فيلم "ولاد رزق "من بطولة النجم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد دواد، سيد رجب، نسرين امين، ومن إخراج طارق العريان