شريف البنداري يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج والمؤلف شريف البنداري عن البعض التفاصيل المتعلقة بأعماله المقبلة التي يعكف حاليًا على تحضيرها.

وأوضح شريف البنداري في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يقوم حاليًا بتحضير فيلمين جديدين إحداهما روائي قصير، والآخر روائي طويل، ويقوم بإنتاجه مع المنتج محمد حفظي، ومن تأليف محمد المصري، ويقوم ببطولته الفنان محمد فراج، مُشيرًا إلى أن من المحتمل أن يبدأ تصويره في شهر مارس أو أبريل المقبل.

وأشار شريف البنداري أن فيلمه الثاني يحمل اسم "سارة"، وهو ينتمي لنوعية الأفلام القصيرة، وهو من تأليفه، بالتعاون مع مراد مصطفى، وهو من إخراجه وإنتاجه.

والجدير بالذكر أن شريف البنداري شارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 بفيلم فيلم" الحد الساعة خمسة "، وهو من إنتاج Red star, africa films , s productions وتأليف وإخراج شريف بنداري، وهو بطولة خيري بشارة، آيتن أمين، هديل حسن، صدقي صخر.