ريهام عبد الغفور بعد اختيارها كأحد المحكمين بمهرجان القاهرة: مسؤولية كبيرة

نشرت الفنانة الشابة «ريهام عبدالغفور»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.

ظهرت ريهام عبدالغفور فى الصورة برفقة محكمى مهرجان القاهرة السينمائى للأفلام.

وكتبت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة «إستمتعت جدًا بالتجربه الجديده إني أكون جزء من لجنة تحكيم الافلام القصيرة سينما الغد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .. مسؤليه كبيره إن رأيك يبقي سبب في فوز فيلم علي الأخر».

يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.

وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.