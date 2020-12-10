ريهام عبد الغفور بعد اختيارها كأحد المحكمين بمهرجان القاهرة: مسؤولية كبيرة

نشرت الفنانة الشابة «ريهام عبدالغفور»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها.
ظهرت ريهام عبدالغفور فى الصورة برفقة محكمى مهرجان القاهرة السينمائى للأفلام.
وكتبت ريهام عبد الغفور على الصورة قائلة «إستمتعت جدًا بالتجربه الجديده إني أكون جزء من لجنة تحكيم الافلام القصيرة سينما الغد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .. مسؤليه كبيره إن رأيك يبقي سبب في فوز فيلم علي الأخر».
يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.
وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.
المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريهام عبد الغفور بعد اختيارها كأحد المحكمين بمهرجان القاهرة: مسؤولية كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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