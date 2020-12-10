حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث اقترب من كسر حاجز 5 ملايين مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية: "وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا.. هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي.. وجودك جنبي بالنسبالي ده كفاية.. موافق أعمل أي حاجة ترضيكي.. وحان الآن.. حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

عاوز سنين عشان اوصف فيه.. وننسى زمان.. حياتنا الجايه بالألوان.. معاكي انتي بجد عشان.. لقيت فيكي اللي بحلم بي.. وتقديرا عن الوضع اللي انا عايشوا.. هسيب كل اللي هيعطلني عن حبك.. وتحديدا هقول كل اللي انا حاسه.. انا مرتاح وانا عايش هنا جنبك".

أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حان الآن لـ أدهم نابلسي تكسر حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.