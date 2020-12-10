كندة علوش تكشف عن شروطها للدخول في عمل فني يجمعها بزوجها عمرو يوسف

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة كندة علوش، عن المتطلبات التي تجعلها تقبل مشاركة زوجها الفنان عمرو يوسف في عمل فني، وذلك بعدما وجهت إحدى متابعيها سؤالاً لها، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكانت المتابعة قد كتبت لها:"سؤال للقمر بتاعنا ليه مفيش عمل مع الجميل عمرو يوسف، يعني قبل الزواج آه وبعد الزواج والخلفة لا؟"، فردت عليها كندة علوش، قائلة:"إن شاء الله لما يبقى في سيناريو ومشروع مناسب هنعمل كده أكيد".

ولم تجتمع كندة علوش بزوجها عمرو يوسف منذ تسعة أعوام، وذلك بعد تقديمهم فيلم" برتيتا"، الذي قام ببطولته دينا فؤاد، أحمد صلاح السعدني، أحمد صفوت، أحمد زاهر، مادلين طبر، والفيلم من تأليف وائل عبد الله، وإخراج شريف مندور.