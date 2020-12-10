فن ومشاهير

"يوم ولادتك كان أسعد يوم في حياتي".. بهذه الكلمات ساندي

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ساندي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجلتها الصغرى "ران"، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ساندي، صورة جمعتها بابنتها
، وعلقت عليها قائلة :"أتمنى لك السعادة والفرح يا ريان اليوم الذي ولدت فيه كان أسعد يوم في حياتي، أحبك".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال ساندي الغنائية هو ألبوم "اتنين في واحدة"، واحتوى الألبوم على ثماني أغنيات، وهو من إنتاج شركة "Pause Production"المملوكة للمنتج ميدو منيب، بينما تتولى شركة "Arpu plus" تسويق الألبوم إلكترونيًا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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