الحلقة الـ 37 من "قيامة عثمان" تتصدر جوجل

تصدرت الحلقة 37 من مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" مؤشرات البحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.
وحقّق مسلسل قيامة المؤسس عثمان نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.
مسلسل قيامة المؤسس عثمان أو قيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت الذي يقوم بدور الغازي عثمان بن أرطغرل.
والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.
المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه في 20 نوفمبر 2019، يحكي قصة الغازي عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين.
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