صورة الحمل.. الجمهور يبحث عن يسرا اللوزي

تصدّرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد مشاركة جمهورها صورة لها أثناء فترة الحمل.
وعلقت قائلة: "حبيت أشارك جمهورى جانبا مختلفا وجديدا من شخصيتى، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة فى حياتى.. شكر خاص لكل من ساهم فى هذا المشروع.
يذكر أن شاركت يسرا اللوزي، صورا جديدة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت يسرا اللوزي، بلوك أنيق بفستان أسود طويل، مفتوح الصدر، ومطرز تطريز بارز بالفصوص اللامعة، وأضافت إكسسوارات لتكمل الطلة فارتدت "حلق" طويلا ولامعا.
وأضافت لمسة جمالية بلوك ميك اب سموكي للعيون، وتسريحة شعر مميزة بفورمة لشعرها من الخلف. وعلقت قائلة:"إنه لشرف عظيم أن أكون عضوًا في لجنة التحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية الجديدة.
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