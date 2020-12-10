ما لا تعرفه عن حليمة بولند في ذكرى ميلادها

يصادف اليوم، ذكرى ميلاد الإعلامية الكويتية "حليمة بولند"، التي عرفت بجمالها ودلالها وخطف عيون المشاهدين.

حليمة بولند، تم اختيارها من قبل رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها للتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت، وظهرت أيضا كممثلة في أحد الأعمال الدرامية، كما قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العرب».

وتزوجت حليمة من عبد السلام الخبيزي أحد الشخصيات العامة بالكويت وأنجبت منه ابنتين ماريا وكاميليا إلا انهما انفصلا بعد ذلك، ثم أعلنت مرة أخرى عن خطوبتها بأحد الأشخاص.

وتعرضت للعديد من الانتقادات وذلك بسبب دلعها المتصنع في كافة برامجها وأزيائها الصارخة والتي لا تتناسب مع قدسية شهر رمضان حيث جميع أعمالها تعرض في رمضان وتلقت أيضا هجوما شرسا من قبل الإعلام والمعجبين لها سابقاً بسبب تلفظها واستهزائها بالشعب السعودي والشعب الأردني.

وفي الشهور الماضية، اتهمت حليمة بولند بغسل الأموال ومنعت من السفر لأي دولة بالخارج حتى تنتهي التحقيقات وبدأت النيابة العامة الكويتية بالتحقيق مع حليمة بولند بتهمة غسل الأموال وتضخم أرصدتها البنكية وبعد تحقيق دام لساعات، أخلت النيابة العامة سبيل حليمة بولند بكفالة قدرها ٣ آلاف دينار كويتي، ووجهت لها تهمة شبهات غسل الأموال وإعلانات غير مشروعة.