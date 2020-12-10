اليوم.. كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة ”إرجع يا زمان”

تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة، لطرح أغنيتها الجديدة "إرجع يا زمان"، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".
أغنية "إرجع يا زمان" هي رابع أغاني ألبوم كارول الجديد الذي يحمل اسم "christmascarole"، وهي من كلمات نزار فرنسيس وهي أغنية اجتماعية تتحدث عن الهجرة وتفكك الأسر الذي أصبح واقعا لبنانيا بعد حادث انفجار مرفأ بيروت وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
ويحتوي الألبوم الجديد على أغنية بصوت كارول للفنان زياد الرحباني وهي باكورة التعاون بينهم.
وطرحت كارول من ألبوم "christmascarole" الأغاني: من سنة لسنة، إيام الشتي، سانتا.
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