أحمد شيبة ينتهى من تسجيل أغنيته الجديدة "أشبه واحد غيري"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المطرب أحمد شيبة، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اشبه واحد غيرى"، وهى من كلمات الشاعر رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى طة الحكيم، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها وتقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال شيبة السابقة.

في سياق منفصل، قدم "شيبة" مؤخرًا أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.