أحمد الجندي ينتهي من تصوير "وقفة رجالة" ويستعد لطرحه يناير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى المخرج أحمد الجندي من كافة مشاهد فيلمه الجديد "وقفة رجالة" الذي انطلق تصويره في أواخر شهر أكتوبر الماضي.



ويعمل الجندي على الانتهاء من باقي مراحل الفيلم من عمليات المونتاج والميكساج وتجهيزه للطرح في دور العرض السينمائي خلال شهر يناير المقبل حسبما حددت الجهة المنتجة.



فيلم "وقفة رجالة" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: الفنان ماجد الكدواني، الفنان سيد رجب، الفنان بيومي فؤاد، الفنان شريف دسوقي، والفنان محمد سلام وظهور خاص للفنانة أمينة خليل والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسينشري ماجيك بينز.



فيلم "وقفة رجالة" تدور أحداثه في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقرروا السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

جدير بالذكر أن المخرج أحمد الجندي، يعمل على عملين سينمائيين إلى جانب "وقفة رجالة"، هما: فيلم "حلم سوسن" بطولة أحمد فهمي وروبي وأكرم حسني، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، وماجد الكدواني.



وكان أخر عمل للمخرج أحمد الجندي مسلسل "رجالة البيت" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، ودينا محسن، وبيومي فؤاد وعارفة عبدالرسول.