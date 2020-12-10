نور اللبنانية أمام ياسر جلال في "ضل راجل" للمرة الثانية

وتعد المرة الثانية الذي تلتقي نور اللبناني بـ ياسر جلال في عمل درامي بعد مسلسل "رحيم" الذى عرض في رمضان 2018، ويأتي تعاقد الشركة مع نور اللبنانية.

وتم التعاقد مع عدد كبير من نجوم الفن من جانب شركة "الانتاج" للمشاركة في مسلسل "ضل راجل" وأبرزهم محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، نرمين الفقى، وعدد أخر من ضيوف الشرف، حيث تتابع الشركة المنتجة باقى التعاقدات.

وفى السياق ذاته، يعقد مخرج العمل أحمد صالح، جلسات مع فريق العمل ومؤلف المسلسل وبطل العمل ياسرجلال وحسام شوقى مديرعام سينرجى، للوقوف على التفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر ديسمبر الجارى.

يشار إلى أن نور اللبنانية تصور حاليًا مسلسلها الجديد "جمال الحريم" المقرر عرضه خلال أيام على إحدى قنوات المتحدة، ويعد أولى بطولاتها المطلقة، حيث كشفت عن موعد عرض المسلسل من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "نور"، صورة لبوستر المسلسل ظهرت خلاله رفقة الفنان خالد سليم، وعلقت: "مسلسل جمال الحريم أبتداءً من الأحد على قناة MBC4insta الساعة ٩:٠٠ مساءا بتوقيت مصر و١٠:٠٠ مساءا بتوقيت السعودية.. انتظرونا".

وكانت شركة سينرجي، طرحت الأثنين البرومو الرسمي للمسلسل وظهر في البرومو، مشاهد رعب ومفاجآت تتعرض لها الفنانة نور والفنان خالد سليم، ويظهر ثعابين وعقارب وأفاعي، كما يظهر الفنان إسلام جمال، والفنان حازم سمير بشكل مختلف.