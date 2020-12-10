أخبار الفن| الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح.. مواقف محرجة للنجوم في القاهرة السينمائي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تعرض عدد من النجوم لمواقف محرجة أثناء تواجدهم في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، نستعرضها لكم من خلال الفيديو التالي: إضغط هنا

عبّر الفنان أشرف زكي، عن سعادته وامتنانه بالتكريم على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي أمس الأربعاء، وذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري.

حرص الفنان شريف حافظ على توجيه رسالة للفنان أمير المصري، في الريد كاربت الخاصة بفيلمه "ليمبو" أثناء عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حرص الناقد أندرو محسن، على توضيح بعض النقاط الهامة الخاصة بأزمة نقص تذاكر الأفلام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 هذا العام.

يقدم الإعلامي شريف نورالدين مساء اليوم على الهواء مباشرة حفل ختام الدورة الـ ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على شاشة نايل سينما، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" لـ أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث اقترب من كسر حاجز 5 ملايين مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر يوتيوب.