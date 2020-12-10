شريف نورالدين يقدم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي على نايل سينما

يقدم الإعلامي شريف نورالدين مساء اليوم على الهواء مباشرة حفل ختام الدورة الـ ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على شاشة نايل سينما، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

وكان شريف يقدم طوال أيام المهرجان رسالة يومية بالإضافة إلى حوارات مع أبرز نجوم المهرجان عبر صفحات المهرجان على السوشيال ميديا.

يقدم شريف نور الدين فعاليات مهرجان القاهرة على السوشيال ميديا منذ 3 أعوام، ويقدم حاليا برنامج "بحب السيما" على راديو ميجا إف إم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة ٧ إلى ٩ مساء.

ويقام حفل الختام بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن كرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة.‎