أﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ يتحدث عن مشاركة فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة .. فيديو

عبّر الفنان أمير المصري، عن سعادته لمشاركة فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة السينمائي وهو العرض الأول له في مصر بعد عرضه عالميًا في أكثر من مهرجان من بينها كان.

وتحدث أمير المصري، لـ كاميرا "دوت الخليج" عن مشاركة فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، كما تحدث عن الفرق بين التصوير في مصر والخارج.

كما كشف عن تفاصيل دوره في فيلم "ليمبو" وعن أصعب المواقف الصعبة التي تعرض لها أثناء التصوير.