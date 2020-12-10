من على البحر.. وفاء عامر تبهر متابعيها من أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك صورة جديدة .

وظهرت وفاء عامر فى الصورة من على البحر بإطلالة ناعمة وهادئة .

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالى:

-قمر يا فنانة

-وحشتينا

-اللهم بارك

فيما قالت الفنانة وفاء عامر، إن عمر زواجي من المنتج محمد فوزي يمتد إلى 20 عامًا مؤكدة أنها لم تكن تخبر الناس بزواجها من المنتج الكبير قائلة: "مكنتش بقول إني متجوزاه لاني وقتها مكنتش مشهورة وهو كان منتج كبير في غزارة إنتاجه وقت جوازنا .

واضافت وفاء عامر خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى قائلة: "وكنت بترشح في أدوار للمنتج محمد فوزي وأعتذر لاني مكنتش عاوزة أبقى محسوبة عليه أو هو محسوب علي".

وأوضحت وفاء عامر: "محمد بيفهم أوي في الورق والشغل وله أفضال علي كبيرة وعلى آيتن عامر وبالنسبة ليا هو كل حاجة وكل حياتي ولسه برجعله في اي دور".

وتابعت وفاء عامر، أن ابنها عمر يغير عليها أكثر من زوجها قائلة: "بيغير علي كممثلة وكل حاجة أكتر من جوزي على كافة المستويات خاصة أننا أصحاب".

واستكملت وفاء عامر عن علاقتها بشقيقتها آيتن عامر قائلة: "دي الحتة اللي جوه كنت زمان بنصحها لكن هي دلوقتي ثقافتها عالية وحبها للفن كبير .. كنت بعمل مشهد من إخراج أستاذ محمد النقلي أخدت عيني بطلة بجد فنانة بجد ".

وأكدت وفاء عامر : أن آيتن عامر " شربت مني كتير ومن المنتج محمد فوزي وهيا مش بتقول له يا أبيه بتقول له ياحمادة" .

واستطردت وفاء عامر : من أجل دوري في الفيلم قمت بقص شعري وقمت بصبغه باللون الاحمر وبإعادته الي لونه الطبيعي بعد التصوير، مشيرة الي ان أصعب شيء في تصوير الفيلم أننا كنا نقوم بالتصوير في درجة حرارة 6 وكنا نعمل في الليل .

وأشارت وفاء عامر إلى أن الفنان محمود عبد العزيز عندما عملت مع في مسلسل جبل الحلال اتذكر التزامه وأدبه ودينه وثقافته وأخلاقه العالية واحترامه للكبار الذين كانوا قبله واحتضان المواهب الشابة وحبه للجميع واحترامه لزوجته مؤكدة ان بنات موسى لها تكملة لأنها قضية تهم المجتمع.

والجدير بالذكر ان وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/WafaaAmerOfficial/posts/2877895749142711" data-show-text="true" data-width="">