الحقيقة التي ينتظرها المغاربة: عادل الميلودي يشهر ورقة الخبرة في وجه عزيز ولد الكبيرة

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عدن - ياسمين التهامي في الخميس 10 ديسمبر 2020 03:34 مساءً - فيديو نتائج التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” في المغرب مطمئنة وتبعث على التفاؤل الإبراهيمي ولقاح كورونا فيديو كل ما تريده معرفته عن اللقاح الجديد حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في المغرب .. كيف ستتم؟ فيديو أحرار الجزائر يهاجمون النظام الحاكم بسبب البوليساريو والرايس فاردينو يعتذر من الشعب المغربي فيديو طبيب مغربي يكشف معطيات هامة عن أول دفعة من لقاح كورونا التي ستصل للمغرب تفاصيل الاعتداء على مراسل شوف تيفي فيديو يوضح الواقعة

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