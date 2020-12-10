منتج فيلم غزة مونامور لـ"دوت الخليج الفني" كل شئ في الفيلم كان صعب.. أحب رؤية عرب وطرزان ناصر الفنية وطريقة تناولهما للقضية الفلسطينية.. مهرجان القاهرة السينمائي يجنن(حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض فيلم "غزة مونامور"، في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، فكان الإقبال عليه كبيراً.

وحضر في العرض الخاص للفيلم الكثير من النجوم، والتقى "دوت الخليج الفني"، بمنتج الفيلم راني مصالحة، وتحدثت عن أشياء كثيرة حول الفيلم، وحول مهرجان القاهرة السينمائي، وإلى نص الحوار،،

ما توقعاتك حول الفيلم؟

المصريون يحبون الحب كثيراً وقصصه، والفيلم الفيلم يتحث عن قصة حب ولدت في غزة، ويوجد حرب ولكن يوجد معها قصة حب كبيرة وهذا شئ جميل.

ماذا عن تعاونك مع مع المخرجين الفلسطينيين عرب وطرزان ناصر؟

أنا أعرفهم منذ سنوات وأحب رؤيتهما الفنية وطريقة تناولهما للقضية الفلسيطينة، وفي فيلم "غزة مونانور" أحب تحديدا فكرة تناول قصة تمثال أبولو.

هل كان يوجد مشاهد صعبة آثناء التصوير؟

كل شئ كان صعب في التصوير والكتابة والنقود، ولكن فعلنا كل ما في جهدنا حتى يظهر الفيلم بهذه الحالة والمخرجين اشتغلوا كثيراً، ولكن الشئ الجيد أننا إنتهينا من التصوير قبل فترة كرونا.

ما المدة التي استغرقتوها في التحضير للفيلم؟

استغرق الفيلم 4 سنوات، ففي البداية استغرقت الكتابة وقت كبير ثم سنتين للتصوير، وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور.

ما هي رسالة الفيلم؟

أن الحب شئ جميل، فمهما كان يوجد عقابات وصعاب فإنه يستحق أن نحارب من أجله، وهذا ما جعلنا نحارب من اجل الفيلم .

ما رأيك في مهرجان القاهرة السينمائي؟

بيجنن والاجراءات جيدة كثيراً، تحية كبيرة لمحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لمجهودات التي قام بها، وسعيد وفخور بتواجدي في مصر.