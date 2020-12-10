نهال عنبر تهنئ حفيدها بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نهال عنبر، على تهنئة حفيدها الكبير بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العاشر من ديسمبر.

ونشرت نهال عنبر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن نهال عنبر ، شاركت في سباق دراما رمضان 2020 في مسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولتها وشارك في بطولته كل من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سنيرجى.