ميريهان حسين تحتفل بوصولها 5 مليون متابع عبر "إنستجرام"

واحتفلت الفنانة ميريهان حسين بوصولها لخمسة مليون متابع عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وعبرت عن سعادتها قائله:" خمسة مليون ، خمسة مواه ، خمسة ايوه بقي ويلا بقي .. بحبكم.

وهنأتها احد متابعيها وكتبت : مبروك تستاهلي كل خير ياقمر.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.