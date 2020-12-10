فن ومشاهير

ميريهان حسين تحتفل بوصولها 5 مليون متابع عبر "إنستجرام"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

واحتفلت الفنانة ميريهان حسين بوصولها لخمسة مليون متابع عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وعبرت عن سعادتها قائله:" خمسة مليون ، خمسة مواه ، خمسة ايوه بقي ويلا بقي .. بحبكم.

وهنأتها احد متابعيها وكتبت : مبروك تستاهلي كل خير ياقمر.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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