غداً "محمد أنور" يكشف أسرار تفوقه فى " قوت القلوب " وأول بطولة بمسلسل " إسعاف يونس "بواحد من الناس على الحياة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء غدا الجمعة على الحياة ، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى، الفنان محمد أنور ليتحدث من القلب عن آخر تجاربه الفنية والبطولة المطلقة بمسلسل " إسعاف يونس " بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا ، كما يتطرق اللقاء الى تألقه بمسلسل " قوت القلوب".

كما يتحدث نجم مسرح مصر عن مشواره الفني من بدايته و الصعوبات التي واجهته ، مرور بتجربة مسرح مصر التي ساهمت في صناعة نجوميته ، كما يكشف عن المهن التي عمل بها قبل الفن .

كما يتحدث عن جوانب من حياته الشخصية ، كما يقوم أنور بتقليد مجموعة من الفنانين منهم أشرف عبد الباقى.

تذاع الحلقة غدا الجمعه ١١ ديسمبر فى الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة