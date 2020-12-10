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غداً "محمد أنور" يكشف أسرار تفوقه فى " قوت القلوب " وأول بطولة بمسلسل " إسعاف يونس "بواحد من الناس على الحياة

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القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء غدا الجمعة على الحياة ، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى،  الفنان محمد أنور ليتحدث من القلب عن آخر تجاربه الفنية والبطولة المطلقة بمسلسل " إسعاف يونس " بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا ، كما يتطرق اللقاء الى تألقه بمسلسل " قوت القلوب". 

كما يتحدث نجم مسرح مصر عن مشواره الفني من بدايته و الصعوبات التي واجهته ، مرور بتجربة مسرح مصر التي ساهمت في صناعة نجوميته ، كما يكشف عن المهن التي عمل بها قبل الفن .

 كما يتحدث عن جوانب من حياته الشخصية ، كما يقوم أنور بتقليد مجموعة من الفنانين منهم أشرف عبد الباقى. 

تذاع الحلقة غدا الجمعه ١١ ديسمبر فى الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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