أﻧﺎ ﻣﺶ ﻃﻠﻘﺘﻚ.. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﺔ أﺳﻤﺎء ﺟﻼﻝ.. فيديو

حرص الفنان ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ، على تهنئة الفنان أمير المصري لعرض فيلمه "ليمبو" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وحضور الريد كاربت الخاصة بالعرض.

كما تحدث باسل، لـ كاميرا "دوت الخليج" عن الأشياء التي تعلمها من الوسط الفني.

ووجه ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺰﺍﺭﻭ، رسالة كوميدية للفنانة أﺳﻤﺎء ﺟﻼﻝ، بعد ظهورها مع في الكادر أثناء التسجيل بشكل طريف.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكان أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء.



وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.



كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.