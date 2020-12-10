الفنان التونسي مرتضى الفتيتي يطلق "أمان أمان".. فيديو

بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية "رايدة"، تجاوز تأثير الفنان التونسي "مرتضى الفتيتي" حدود تونس لينتشر إلى الساحة الدولية في كلّ أرجاء الوطن العربي.
وقد برز مرتضى في مسيرته الفنيّة أيضًا كشاعر وملحن فهو يقوم بكتابة وتلحين كلّ أعماله، أمّا الآن فقد أصدر أغنيته الجديدة تحت عنوان "أمان أمان" على طريقة الفيديو كليب مع شركة وتري الرائدة.
الأغنية تعكس روح الفنان العميقة وفنّه المبدع وهي من كلماته وألحانه، توزيع منتصر محمد علي، والفيديو كليب من إخراج سندي الزردي وفاضل نعيجة.
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