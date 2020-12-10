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الفنان التونسي مرتضى الفتيتي يطلق "أمان أمان".. فيديو

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بعد النجاح الباهر الذي حققته أغنية "رايدة"، تجاوز تأثير الفنان التونسي "مرتضى الفتيتي" حدود تونس لينتشر إلى الساحة الدولية في كلّ أرجاء الوطن العربي.

وقد برز مرتضى في مسيرته الفنيّة أيضًا كشاعر وملحن فهو يقوم بكتابة وتلحين كلّ أعماله، أمّا الآن فقد أصدر أغنيته الجديدة تحت عنوان "أمان أمان" على طريقة الفيديو كليب مع شركة وتري الرائدة.

الأغنية تعكس روح الفنان العميقة وفنّه المبدع وهي من كلماته وألحانه، توزيع منتصر محمد علي، والفيديو كليب من إخراج سندي الزردي وفاضل نعيجة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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