عصام كاريكا يشوق جمهوره ببرومو كليب "حياتي ارتاحت".. فيديو

بأجواءً نوبية ساحرة.. ظهر الفنان عصام كاريكا ببرومو فيديو كليبه الجديد "حياتي ارتاحت" الذي تعاون فيه مع لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

ويعيد فيديو كليب "حياتي ارتاحت " كاريكا للساحة الفنية مجددًا، بشكل مختلف وروح مبهجة ومشوقة واستثنائية، أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو، الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة منذ الوهلة الأولى لطرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبرهن تحمس الجمهور للقائه.

"حياتي ارتاحت" من ألحان عصام كاريكا، كلمات مصطفى حمد، توزيع جيزو، وإخراج: رودينا حاطوم، وإنتاج: لايف ستايلز ستديوز.

وانتهى الفنان عصام كاريكا من تصوير أحدث أغاني "حياتى ارتاحت" ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد وإخراج رودينا حاطوم.

والكليب تم تصويره في بعض الأماكن الساحرة بمحافظة أسوان منها جزيرة غرب سهيل ومعبد فيلة وعلى نيل أسوان كما سيظهر كاريكا في التصوير مع بعض التماسيح وينتظر طرحها بعد الانتهاء من مونتاج الكليب علي كل المحطات الفضائية والمنصات الغنائية.

يذكر أن كاريكا عاد خلال الفترة الأخيرة لهوايته المفضلة وهى التلحين، بعدما انشغل فترة طويلة بالغناء والحفلات، ومنذ أيام قليلة انتهى داخل أحد استوديوهات المهندسين من تسجيل ديو يجمعه بالنجم حميد الشاعرى والمطرب مصطفى شوقى، بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما، ومهندس الصوت أحمد جودة.