ريم بسيوني بعد استضافة صافيناز: أتمنى نجاح تجربتي الأولى في تقديم البرامج

تمنت المذيعة ريم بسيوني، نجاح تجربتها الأولى في تقديم البرامج من خلال "في السليم مع ميدو وريم" على "المحور".

وقالت المذيعة الشابة ريم بسيوني، مقدمة برنامج "في السليم مع ميدو وريم"، والذي أذاعت قناة المحور الجمعة الماضي أولى حلقاته، أنها تتمنى نجاح تجربتها الأولى في تقديم البرامج التليفزيونية لأنها تعشق هذه المهنة وتهواها منذ طفولتها.

وأضافت ريم، في تصريح صحفي: "التجربة جديدة تمامًا سواء لي أو لزميلي في تقديم البرنامج الكاتب الصحفي ميدو غلوش".

وتابعت: "فضلنا أن تكون تجربتنا الأولى شاملة موضوعات اجتماعي وفقرات فنية ورياضية وطبية ذات رؤية شبابية وتهتم بقضايا وموضوعات عصرية لجيلنا من الشباب، وأشكر جميع من ساندونا في هذه التجربة لتخرج إلى النور وعلى رأسهم نجوم الفن والرياضة الذين شرفونا بحضورهم وأتمنى أن ينال البرنامج رضا المشاهدين ونحقق بصمة مختلفة في هذا المجال".

برنامج "في السليم مع ميدو وريم" يذاع في السابعة مساء كل جمعة على قناة المحور وكانت ضيفة الحلقة الأولى منه النجمة الاستعراضية صافينار واستشاري الجلدية والتجميل والليزر هبة عادل التي تقدم فقرة طبية ثابتة كل أسبوع في حين تذاع غدا الجمعة الحلقة الثانية من البرنامج وضيفتها النجمة رنا سماحة.‎