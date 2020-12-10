ريم بسيوني بعد استضافة صافيناز: أتمنى نجاح تجربتي الأولى في تقديم البرامج

تمنت المذيعة ريم بسيوني، نجاح تجربتها الأولى في تقديم البرامج من خلال "في السليم مع ميدو وريم" على "المحور".
وقالت المذيعة الشابة ريم بسيوني، مقدمة برنامج "في السليم مع ميدو وريم"، والذي أذاعت قناة المحور الجمعة الماضي أولى حلقاته، أنها تتمنى نجاح تجربتها الأولى في تقديم البرامج التليفزيونية لأنها تعشق هذه المهنة وتهواها منذ طفولتها.
وأضافت ريم، في تصريح صحفي: "التجربة جديدة تمامًا سواء لي أو لزميلي في تقديم البرنامج الكاتب الصحفي ميدو غلوش".
وتابعت: "فضلنا أن تكون تجربتنا الأولى شاملة موضوعات اجتماعي وفقرات فنية ورياضية وطبية ذات رؤية شبابية وتهتم بقضايا وموضوعات عصرية لجيلنا من الشباب، وأشكر جميع من ساندونا في هذه التجربة لتخرج إلى النور وعلى رأسهم نجوم الفن والرياضة الذين شرفونا بحضورهم وأتمنى أن ينال البرنامج رضا المشاهدين ونحقق بصمة مختلفة في هذا المجال".
برنامج "في السليم مع ميدو وريم" يذاع في السابعة مساء كل جمعة على قناة المحور وكانت ضيفة الحلقة الأولى منه النجمة الاستعراضية صافينار واستشاري الجلدية والتجميل والليزر هبة عادل التي تقدم فقرة طبية ثابتة كل أسبوع في حين تذاع غدا الجمعة الحلقة الثانية من البرنامج وضيفتها النجمة رنا سماحة.
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