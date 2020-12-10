نجلاء بدر تغازل جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

ونشر نجلاء بدر مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وظهرت بالصورة وهي تلتقط صورة سيلفي بإطلالة كاجول كرتدية بنطلون ابيض ونسقت معه شميز بيچ ، ووضعت القليل من الميكب المتناسب مع إطلالتها.

وتغزل بها أحد المتابعين قائلاً:"قمر اوي ربنا يسعدك".

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نجلاء بدر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

