بإطلالة أنيقة.. منه فضالي تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منه. فضالي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منه بالصورة من داخل منزلها بأطلالة جذابة مرتدية شميز لبني وتركت شعرها القصير منسدلاً ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

في سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

