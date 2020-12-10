أمير رمسيس يكشف لـ"دوت الخليج الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير فى "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج والمؤلف أمير رمسيس عن أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير فى فيلم "حظر تجول"، الذى تدور أحداثه فى خريف عام 2013.

وقال أمير رمسيس لـ"دوت الخليج الفني"، أن من أصعب المشاهد التى واجهته أثناء تصوير فيلم "حظر تجول"، هو مشهد النهاية الذى دار بين الفنانة إلهام شاهين والنجمة أمينة خليل، لما فيه من أحاسيس ومشاعر كثيرة، موضحاً أنه أعاد تصويره مرة أخرى حتى يظهر بالشكل المطلوب.

وأشار أمير رمسيس عن سعادته الشديدة بالمشاركة مع النجمة إلهام شاهين، واصفاً إياها بأنها نجمة متكاملة، والتعامل معها كان فى منتهي الجمال، مؤكدا عن استعداده للمشاركة بالفيلم فى أكثر من مهرجان خلال عام 2021.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومن إخراج أمير رمسيس.

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة.