تيام قمر لـ"دوت الخليج الفني" أشارك في مسلسل "ورد" مع نضال الشافعي وحنان مطاوع

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان تيام قمر، عن اعماله الجديدة التي يستعد لها هلال الفترة القادمة، بعد نجاح مسلسله "خيانة عهد "، مع النجمة يسرا.

وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، قال تيام: "يوجد لي مسلسل الفترة القادمة يسمى "ورد" مع حنان مطاوع، وسيعرض في رمضان 2020، وأتمنى أن ينل الدور إعجاب المشاهدين".

أما عن تجربته في مسلسل "خيانة عهد" قال تيام :"كانت تجربة جميلة وفخور بالعمل مع يسرا فهي إنسانة رائعة وأحبها كثيراً، وهذا المسلسل من أقرب الأعمال لقلبي".

تدور احداث مسلسل "خيانة عهد" حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.