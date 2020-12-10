غرفة صناعة السينما ترفض عرض فيلم "صاحب المقام" في السينما لهذا السبب

حيث كتب المخرج محمد العدل، بوست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلاَ: "غرفة صناعة السينما رفضت عرض فيلم صاحب المقام في دور العرض، بحجة أنها متشجعش المنتجين يبيعوا افلامهم للمنصات وبعدين تنزل في السينمات فبالتالي دور العرض هتتآثر والصناعة كلها ممكن يحصل فيها مشكلة رغم أن إحنا في ظرف استثنائي الكورونا تمام".

وتابع: "الفيلم متحطش أصلا في ترشيحات الاوسكار لأنه لم يعرض في السينمات.. تمام.. الجديد بقي أن الفيلم يأخد أعلى أصوات في المهرجانات المحلية ويتم استبعاده لأنه لم يعرض في دور العرض..لا مش تمام إحنا صناع الفيلم ذنبنا إيه؟!".

واسترسل العدل حديثة قائلاَ: "بتحرمني من التقدير الأدبي والجماهيري ليه؟! ده فيلم مصري ويشرفك كغرفة وكمهرجانات.. المفروض تدعم الفيلم مش تحاربه وتستبعده استقيموا يرحمكم الله". في سياق متصل، يتناول فيلم " صاحب المقام" فكرة الإيمان بالأضرحة، وتعامل الناس معها، ومساعدة رجل ثري لبعض اللاجئين لتلك الأضرحة، كي يفك الله كربه، بعدما تتحول حياته لفقدان زوجته التي يحبها الوعي، وتغيب عن عالمه لبضعة أيام.

ويضم الفيلم نغبة كبيرة من نجوم الفن وابرزهم آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، إبراهيم نصر، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محمود عبد الغني، إنجي المقدم، ميدو عادل، محمد لطفي، محسن محيي الدين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج محمد العدل، عن استيائه من قرار غرفة صناعة السينما تجاه فيلمه الجديد "صاحب المقام" ورفض عرض بالسينمات، بسبب عرضه الأول على منصات إلكترونية.