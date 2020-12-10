بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تنعي وفاة والد داليا البحيري

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، صديقاتها الفنانة داليا البحيري في وفاة والداها الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة لداليا البحيري، برفقة والدها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "خالص العزاء للفنانة داليا البحيري في وفاه والدها وإنا لله وانا إليه راجعون، ربنا يصبرك يا ديدي ويقويكي أعلم وأشعر بما أنت فيه الله يصبرك ويهون عليكي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وفي سياق آخر، تعاونا كل من الفنانة رانيا محمود ياسين والفنانة داليا البحيري في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو" ، والذي شارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.