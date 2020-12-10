أشرف ذكي ضيف إنچي علي في برنامجها الشهير "أسرار النجوم"

ونشرت إنچي علي صورة تجمعهما عبر حسابها بإنستجرام ، وعلقت قائله:"نتظرونا مع سيادة النقيب حوار خاص من القلب في أسرار النجوم على نجوم إف إم .. هو رجل ربنا خلقه من أجل العطاء ، إنسان جميل قدر يجمع بين كونه فنان وكمان مدير للفن في وقت واحد" .

وتابعت قولها :"فنان متعدد المواهب والخبرات ، جمع كل الخبرات في مجاله ولم يترك شئ مرتبط بالفن الا وترك فيه بصمة ، شكراً ممكن اقل حاجة تتقال لإنسان افني حياته للعطاء وللإنسانية ، تكريم مستحق من المركز الثقافي الروسي في مصر لسفير الفن والإنسانية".

والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.

