ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ: ﻻ أﻓﻀﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﻱ.. فيديو

وجه الفنان ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ، رسالة إلى الفنان أمير المصري، في الريد كاربت الخاصة بفيلمه "ليمبو" والذي تم عرضه في أكثر من مهرجان عالمي، ومن ثم تم عرضه في مهرجان القاهرة.

كما كشف من خلال كاميرا "دوت الخليج" تفاصيل أعماله المقبلة في رمضان وتحدث عن تجربته في مسلسل "حكايات بنات" وعن النجاح الذي حققه وكواليس العمل.

وأكد ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺴﺮﻱ، أنه لا يفضل تجسيد قصة حياة والده الفنان الراحل إبراهيم يسري.