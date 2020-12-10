باتيستوتا على كنبة أنغامي

نشرت أنغامي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل التطبيق، أولى حلقات برنامجها الجديد كنبة أنغامي مع نجم الراب المصري باتيستوتا. البرنامج عبارة عن مقابلات قصيرة لا تتخطى الـ ٤ دقائق مع فنانين محبوبين لتطرح عليهم أنغامي أسئلة غير تقليدية وعفوية من أجل اكتشاف شخصياتهم الحقيقية وأسرارهم. ومن الأسئلة التي طرحت: لو ماكنتش بتشتغل في المزيكا كنت هتحب تشتغل إيه؟ آخر رسالة بعتها لحد SMS وواتساب؟ - أكتر عادة سيئة فيك كل اللي يعرفوك بيقولولك عليها؟ - إيه الموضة اللي جربتها في وقت من الأوقات وبعدين ندمت عليها؟ - لو حياتك أغنية هتبقى إيه؟ - أغنية بتحبها وبتتكسف تقول إنك بتحبها؟ وفي هذه الحلقة كشف باتيستوتا أسرارا كثيرة يمكنكم مشاهدتها من خلال الرابط.

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